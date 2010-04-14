Костюк: УЗ сделает очередной шаг навстречу металлургам

Продление меморандума о предоставлении льгот предприятиям горно-металлургического комплекса, в частности, моратория на повышение тарифов на грузоперевозки, будет эффективным при условии фиксированных цен на металл для «Укрзализныци».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Днепропетровский области генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, руководство ведомства сейчас обсуждает с правительством Украины вопрос фиксирования цен на металлопродукцию, необходимую для ремонта вагонов, рельс и колес.

М.КОСТЮК отметил, что «Укрзализныця» готова продлить мораторий и сделать очередной шаг навстречу отечественным металлургам, однако если цены на металл, приобретаемый ведомством, не будут зафиксированными, то, по его словам, «Укрзализныця» в результате продления меморандума в текущем году понесет убытки в размере 500 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 31 марта т.г. продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе» предусматривает мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также льготные тарифы на природный газ для предприятий ГМК и химпрома.

Действие норм постановления в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями. В 2010 году срок действия постановления был продлен на 1-й квартал.