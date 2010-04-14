В России голодают авиадиспетчеры

Акция протеста авиационных диспетчеров России, требующих отставки руководителя ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения РФ" Валерия Горбенко и составления единого коллективного договора в отношении всех работников предприятия, начавшаяся 9 апреля на юге - в Ростове-на-Дону, разрослась за несколько дней до 36 городов, передает РИА Новости.

В самой госкорпорации это опровергают. Сами диспетчеры и их руководство заверяют, что данная акция никак не скажется на безопасности авиадвижения в стране. По нормам российского законодательства авиадиспетчерам запрещено бастовать. Поэтому "регулировщики" воздушного движения страны, выражая свой протест, ограничивают себя в приеме пищи в нерабочее время. Нынешнее недовольство руководством и условия труда первыми высказали сотрудники "Аэронавигации Юг" в Ростове-на-Дону. К вечеру среды, по сообщениям Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России, к акции присоединились авиадиспетчеры и работники радиотехнического обеспечения полетов в Нальчике, Ставрополе, Нижневартовске, Иркутске, Сургуте, Когалыме, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Краснодаре, Волгограде, Бугульме, Якутске, Минеральных Водах, Оренбурге, Сыктывкаре, Тарко-Сале, Ханты-Мансийске, Надыме, Уфе, Тюмени, Магане, Нерюнгри, Вологде, Томске, Новосибирске, Новокузнецке, Омске, Колпашеве, Пензе, Мурманске, Олекме, Березове, Самаре, Перми, Махачкале и Санкт-Петербурге.

Представитель мурманского профкома сообщил РИА Новости, что в акции участвуют все члены первичной профсоюзной организации - около 50 человек, которые поддержали первичный протест своих коллег из Ростова-на-Дону. Принять участие в ограничении приема пищи планируют и коллеги из других городов округа. Так, сотрудник архангельского профсоюза авиадиспетчеров сообщил РИА Новости, что специалисты региона в четверг проведут конференцию, где предполагается принять решение о поддержке своих коллег из других городов. Как сообщил в среду журналистам начальник минераловодского центра обеспечения воздушного движения Владимир Лобес, "с 15.00 мск понедельника диспетчеры минераловодского центра обеспечения воздушного движения присоединились к акции ростовских коллег в виде ограничения приема пищи". "Это не голодовка и не забастовка", - подчеркнул он. "После ночной смены диспетчеры отдыхают 3,5 суток, из которых первые сутки они собираются на съемной квартире и ограничивают себя в приеме пищи", - уточнил Лобес, добавив, что единственное требование минераловодских диспетчеров - отставка главы Госкорпорации Валерия Горбенко. "Если требование об отставке не будет выполнено, акция может быть бессрочной", - добавил он. Все участники протеста подчеркивают, что акция не отразится на безопасности полетов. "Мы хотим обратить внимание на наши проблемы. На перевозках и безопасности наша акция никак не скажется", - заверяют авиадиспетчеры. СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ Ответом самого руководства Госкорпорации на сложившуюся ситуацию являются заявления, что "распространенные в некоторых средствах массовой информации сообщения о голодовках авиадиспетчеров в ряде городов России не соответствуют действительности