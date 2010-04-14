КМУ привлечет кредиты ЕБРР 200 млн.на достройку метро

Правительство намерено в 2010 году привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на сумму 200 млн. евро на завершение строительства метрополитена в Днепропетровске и 540 млн. евро кредитных средств на строительство первой очереди метро в Донецке.

Об этом говорится в проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, обнародованном на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, общая стоимость проекта по завершению строительства метро в Днепропетровске составляет 2 млрд. 675 млн. 759,56 тыс. грн. Ответственным исполнителем определено Министерство транспорта и связи Украины, бенефициар – ГП «Днепропетровская дирекция строительства метрополитена».

Также сообщается, что общая стоимость проекта строительства первой очереди Пролетарско-Киевской линии метро в Донецке составляет 5 млрд. 654 млн. 998,938 тыс. грн.

Ответственным исполнителем определено Министерство транспорта и связи Украины, бенефициар – ГП «Донецкая дирекция строительства метрополитена».