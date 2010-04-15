Компании ВОЛЯ презентовала самый скоростной стандарт DOCSIS 3.0

В День открытых дверей 14 апреля компания ВОЛЯ презентовала возможности нового стандарта DOCSIS 3.0 – самого скоростного стандарта передачи данных. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Алина СИГДА.

По ее словам, на протяжении 2009 года ВОЛЯ готовилась к новому технологическому рывку и с марта 2010 года «впервые в Украине и странах бывшего СНГ внедрила третье поколение DOCSIS стандарта - DOCSIS 3.0».

Главное отличие новейшей технологии в том, что при DOCSIS 3.0 каналы можно объединять, т.е. используется не один канал передачи данных, а одновременно четыре или восемь. За счет этого возрастает скорость обмена данными в 4-8 раз. Таким образом, фактическая скорость у абонента будет во много раз выше, чем при использовании технологии DOCSIS 2.0. Пакеты Интернет, которые компания предоставляет абонентам с использованием DOCSIS 3.0, предусматривают входящую скорость до 150 Мбит/с.

Новый стандарт DOCSIS 3.0 также предоставляет еще ряд преимуществ для клиентов: поддержка многоадресной (multicast) передачи данных; поддержка интернет-протокола IPv6 (создан для решения проблемы с нехваткой IP-адресов по старому протоколу IPv4 и сейчас активно тестируется и внедряется в Украине и за рубежом); возможность шифрования трафика модема по алгоритму AES (Advanced Encryption Standard) с применением 128-битных ключей, благодаря чему повышается уровень безопасности при использовании Интернета, и др.

Как отметил президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО, в прошлом году, несмотря на кризис и неблагоприятные экономические условия, для расширения возможностей абонентов компании ВОЛЯ «был проведен большой комплекс технических работ, что позволяет увеличить возможности нашей телекоммуникационной сети в 3-5 раз». По его словам, все инновационные изменения, проводимые компанией, «направлены на обеспечение нашим абонентам повышенного комфорта и высокого качественного уровня услуг, поскольку именно комфорт и надежность пользования услугами нашими абонентами являются для нас главным приоритетом».

По данным руководителя отдела по работе с ключевыми абонентами Алексея АКУЛОВА, на сегодняшний день подключение услуги по технологии DOCSIS 3.0 возможно уже во всех районах Киева. Компания установила в каждом районе города новейшие CMTS (головные станции кабельных модемов) компании Casa Systems, сертифицированные CableLabs на полное соответствие спецификациям DOCSIS 3.0.

Справка УНИАН. DOCSIS - технологический стандарт, создан для предоставления высокоскоростной передачи данных по гибридным оптически-коаксиальным сетям Северной Америки, впоследствии стал популярным стандартом и получил известность по всему миру как самая высокоскоростная технология доступа за последние несколько лет. На сегодняшний день в ряде стран (США, Нидерланды, Канада, Сингапур) уже массово используется третье поколение стандарта DOCSIS - DOCSIS 3.0.

В Украине стандарт DOCSIS стал применяться с 2002 года, когда компания ВОЛЯ впервые в нашей стране стала предлагать высокоскоростной Интернет по технологии DOCSIS 1.0. В 2005 году абоненты ВОЛИ первыми в Восточной Европе получили возможность воспользоваться преимуществами второго поколения этого стандарта – DOCSIS 2.0, который обеспечивал техническую возможность скорости доступа в Интернет до 38 Мбит/с.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,4 млн. абонентов, в том числе более 395 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.