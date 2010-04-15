Приднепровская ж/д назначила 9 дополнительных поездов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила 9 дополнительных пассажирских поездов на майские праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, назначены 4 поезда сообщением Симферополь–Киев, отправлением из столицы Крыма 29 и 30 апреля.

Также с 3 по 10 мая назначены 2 поезда сообщением Севастополь-Москва и Симферополь-Москва.

На территории Приднепровской ж/д с 29 апреля по 7 мая будут курсировать 3 дополнительных пассажирских поезда сообщением Днепропетровск-Симферополь и Кривой Рог-Симферополь.