Министр транспорта намерен встретиться с авиаперевозчиками

Министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО намерен провести встречи с основными участниками рынка авиационных перевозок.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, первая встреча была проведена с руководством авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности на авиационном транспорте и четкого соблюдения эксплуатантами всех нормативных документов, которые регламентируют безопасность полетов, а также повышения ответственности авиаперевозчиков.

Также министр высказал намерения в ближайшее время провести встречу в Минтрансе с другими основными участниками рынка авиационных перевозок, чтобы определиться, как решать общие вопросы, которые тревожат сегодня украинские компании, и сделать авиационные перевозки максимально комфортными и безопасными для людей.

«Отрасль должна развиваться динамично, поэтому мы должны устранить любые препятствия на этом пути», - отметил К.ЕФИМЕНКО.