Toyota внесет изменения в электронику внедорожника Lexus GX 460

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. решил внести изменения в электронику и другие системы нового внедорожника повышенной комфортности Lexus GX 460, чтобы устранить сомнения ряда потребителей в его надежности. Об этом сообщил сегодня представитель лидера мирового автопрома, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По его словам, передает ИТАР-ТАСС, Toyota модернизирует электронную систему стабильного контроля и другие аспекты машины". Это решение, уточнили в офисе компании, "принято добровольно с целью снять озабоченности, возникшие у части потребителей". Эта модель, отметил представитель Toyota, "уже прошла дополнительный "тест-драйв" в Японии, сейчас начинаются аналогичные испытания других внедорожников, в частности RAV4 и Harrier".

Ранее на этой неделе корпорация объявила о временном прекращении продаж Lexus GX 460 из-за потенциальных дефектов, которые могут привести к авариям во время поворота. Этот шаг был предпринят производителем после публикации статьи в американском журнале Consumer Reports /издании Союза потребителей США/, в которой эксперты предостерегают автолюбителей от покупки этой модели. Предполагается, что во время поворота под определенным углом колеса внедорожника проскальзывают, и автомобиль может перевернуться. При этом риск аварии "очень высок", утверждают эксперты издания.