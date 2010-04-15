УРС начала предоставление широкополосного Интернета в Луцке

ЗАО «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) объявило о начале предоставления услуги широкополосного Интернета по технологии FTTB («оптика в каждый дом») в городе Луцк. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, Луцк стал десятым городом в активе Beeline, где частные абоненты могут подключаться к Интернету с высокими скоростями и пользоваться преимуществами крупнейшей в Украине локальной сети передачи данных.

В настоящее время в Луцке услуга Beeline «Интернет дома» доступна в 215 многоэтажных зданиях, где проживает свыше 80 тысяч человек. Для предоставления широкополосного Интернета в Луцке компания построила свыше 256 узлов доступа и 80 километров кабельных линий, которые соединяются с оптико-волоконными магистральными кольцами Луцк-Ковель-Любомль и Ровно-Подгайцы. Подобная топология сети позволит Beeline в дальнейшем строить сети широкополосного доступа в Интернет во всех указанных городах.

В настоящее время широкополосная высокоскоростная сеть Beeline охватывает свыше 1,5 миллиона домохозяйств (квартирных помещений) в 10 городах Украины.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия). Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline».