НКРС приняла за основу Регламент любительской радиосвязи

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на сегодняшнем заседании приняла за основу Регламент любительской радиосвязи Украины.

Об этом УНИАН сообщили в НКРС.

Согласно сообщению, регламент определяет порядок пользования радиочастотным ресурсом Украины любительской службой радиосвязи и любительской спутниковой службой радиосвязи.

Эксплуатация любительских радиостанций на территории Украины будет осуществляться на разрешительной основе.

Предложенный документ, в частности, определяет порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции, требования относительно осуществления проведения любительской радиосвязи, порядок ввоза (вывоза) любительских радиостанций в Украину.

Согласно документу, государственный надзор за соблюдением радиолюбителями норм законодательства в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины и условий пользования радиочастотным ресурсом будет осуществлять Государственная инспекция связи, а технический радиоконтроль за пользованием радиочастотным ресурсом – ГП «Украинский государственный центр радиочастот».

Документ разработан в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи, Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», с учетом рекомендаций Международного союза радиолюбителей и Лиги радиолюбителей Украины.

В соответствии с решением НКРС, вышеупомянутый документ был взят за основу и будет обнародован на официальном веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.