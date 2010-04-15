НКРС утвердила Положение о качестве телекоммуникационных услуг

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на сегодняшнем заседании утвердила Положение о качестве телекоммуникационных услуг. Об этом УНИАН сообщили в НКРС.

Согласно сообщению, документ разработан с целью усовершенствования нормативно правовой базы в сфере телекоммуникаций в части определения единого подхода во взаимоотношениях между субъектами рынка телекоммуникаций – регуляторным и инспекционным органами относительно контроля за качеством телекоммуникационных услуг, а также обеспечения защиты прав потребителей.

Проект Положения определяет порядок предания огласке информации об уровнях качества телекоммуникационных услуг, организации проведения испытаний показателей качества телекоммуникационных услуг.

В соответствии с проектом Положения, операторы телекоммуникаций, которые предоставляют телекоммуникационные услуги, показатели качества которых определены для предания огласке, ежегодно подают в НКРС отчеты о качестве телекоммуникационных услуг.

В то же время, документ предусматривает возможность проведения операторами (провайдерами) испытаний качества услуг самостоятельно или путем привлечения на договорных принципах аккредитованных в установленном порядке органов по оценке соответствия качества телекоммуникационных услуг (испытательные лаборатории).

Документ направлен на: создание условий для обеспечения всестороннего информирования потребителей относительно уровней качества телекоммуникационных услуг, которые предоставляются операторами и провайдерами телекоммуникаций, что позволит потребителю делать выбор в интересах того или другого оператора; внедрение эффективного контроля за качеством предоставления телекоммуникационных услуг с учетом опыта стран-членов ЕС; обеспечение приближения национального законодательства к требованиям европейского законодательства (Директива об универсальных услугах 2002/22/ЄС).

Решение НКРС в установленном законодательством порядке будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования.