ТИС запустит контейнерный терминал к 2011 году

Стивидорная компания ООО «Трансинвестсервис» (ТИС) запустит в работу контейнерный терминал к 2011 году при условии, что появятся достаточные объемы грузопотока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор контейнерного терминала ООО "ТИС" Андрей КУЗЬМЕНКО.

«В этом году скорее нет (не запустим – УНИАН), чем да. Либо к концу года, если вдруг у нас с лета пойдет какой-то рост», – сказал он.

По словам А.КУЗЬМЕНКО, сейчас ведется разговор о росте грузопотоков, однако следует учитывать падение прошлого года. «Статистика показывает абсолютный минимум падения в марте-апреле прошлого года, после этого в июне-июле оно чуть-чуть поднялось, и вот на этом уровне стоит и по сегодняшний день. То есть никаких движений нет. Некоторые порты отрапортовали, что у них рост. Это как раз сегодняшнее чуть-чуть больше в апреле к абсолютному минимуму в прошлом году», – сказал он.

Кроме того, по данным А.КУЗЬМЕНКО, Одесский и Ильичевский порт сегодня имеют около 50% резерва по пропускным контейнерным способностям. Таким образом, для привлечения грузопотока в контейнерный терминал ТИСу пришлось бы применять скидки. «На сегодня мы выбрали другую стратегию. Мы готовимся к приему других видов грузов на контейнерном терминале: металлогрузов, навалочных грузов. Мы будем диверсифицировать наш терминал, чтобы получить максимально возможную рентабельность к вложенным инвестициям, и предоставлять рынку тот продут, в котором он нуждается», – сказал он.

В свою очередь, гендиректор ООО "ТИС" Андрей СТАВНИЦЕР отметил, что контейнерный терминал готов к запуску, однако запускать для небольших объемов нет смысла, поэтому порт рассматривает и другие виды грузов. «Мы начинаем работать с металлом. Никогда этого не делали, но мощности контейнерного терминала позволяют обработать до 10 млн. различных видов металла. Это и чушка, и рулоны – все что угодно. Оборудование полностью подходит для этого. Думаю, первый груз с экспортом российского металла мы уже в этом месяце отгрузим», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Трансинвестсервис» (ТИС) планировал завершить строительство первой очереди контейнерного терминала в порту «Южный» в 2010 году. При этом уже в первом квартале 2010 года планировалось, что терминал сможет принимать для обработки первые контейнерные грузы. Первый этап контейнерного терминала рассчитан на перевалку 430 тыс. TEU в год. Следующий этап – 2 млн. TEU в год, к 1 сентября 2015 года.

Длина уже построенного причала – 480 м, техника готова к эксплуатации. Площадь первой очереди – 15 га, склад автотехники – на 2500 единиц, площадка для опасных грузов. Мощность зернового комплекса контейнерного терминала составляет до 20 тыс. тонн в сутки.

Полное развитие терминала запланировано к 1 сентября 2015 года. Причал – 1120 м, площадь – 91 га, мощность 2 млн. TEU, железнодорожный контейнерный терминал мощностью 500 тыс. TEU, 5 пар поездов, прямой выезд на автодороги.

Справка УНИАН. ООО «Трансинвестсервис» занимается перевалкой зерновых, угольных грузов, руды и минеральных удобрений, хранением грузов. На сегодняшний день компания ТИС является крупнейшим частным терминальным оператором, работающим в портах Украины. Через терминалы ТИС проходит около 30% зерна и 25% руды от годового грузооборота всех портов Украины.

Компания имеет самый больший зерновой терминал в Черном море (4,5 млн. тонн в 2009 году) и самый большой угольный терминал Украины (мощность – 12 млн. тонн).

Длина причалов – 2380 м, глубина – 15 м, мощность – 1 тыс. вагонов в сутки.