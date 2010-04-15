ТИС рассчитывает построить второй ж/д путь до конца года

ООО «Трансинвестсервис» (ТИС) рассчитывает завершить строительство второго железнодорожного пути на перегоне Черноморская – Береговая в порту «Южный» до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил гендиректор ООО "ТИС" Андрей СТАВНИЦЕР.

«Я надеюсь, что до конца года мы закончим этот перегон, соответственно, остаток денег будет вложен на уровне 14 млн. евро», - сказал он.

В свою очередь, директор контейнерного терминала ООО "ТИС" Андрей КУЗЬМЕНКО отметил, что проблемой порта «Южный» являются недостаточные способности железной дороги. «Между станциями Черноморская и Береговая – 26 км, это одноколейный путь. Пропускная способность по нему – порядка 20-23 пар поездов в сутки. Это говорит о том, что за год можно пропустить 22-23 млн. тонн грузов, больше сделать невозможно. На сегодняшний день спрос на железнодорожные перевозки составляет около 30 пар поездов в сутки. Таким образом, строительство второго железнодорожного пути является давно назревшей проблемой», - сказал он. По его данным, стоимость строительства 1 км железной дороги составляет 1-1,5 млн. долл.

По словам А.КУЗЬМЕНКО, "ТИС" ведет строительство за свой счет, оператором пути будет «Укрзализныця». Уже построено 8 км пути из 26 км. «Мы будем продолжать строить оставшиеся, и тогда пропускная способность всего транспортного узла порта «Южный» возрастет до 40 пар поездов в сутки. Когда мы построим железнодорожную станцию «Южная», пропускная способность порта «Южный станет порядка 80 млн. тонн», - сказал он.

Кроме того, построено уже 60 км внутренней железной дороги, ведутся проектные работы относительно станции «Южная», железнодорожного контейнерного терминала пропускной способностью 540 тыс. TEU в год.

В то же время, пока что "ТИС" не планирует заниматься развитием станции «Южная». «Когда мы достроим второй путь и доведем пропускную способность до 40 пар поездов, нынешний спрос будет удовлетворен. Та пропускная способность, которую даст станция «Южная» (80 пар поездов в сутки), – это перспектива 7-10 лет. Таким образом, вполне возможно, что с 2014 года мы начнем заниматься ее развитием», - сказал А.КУЗЬМЕНКО. По его данным, стоимость данного проекта составит 80-90 млн. долл.

Справка УНИАН. ООО «Трансинвестсервис» занимается перевалкой зерновых, угольных грузов, руды и минеральных удобрений, хранением грузов. На сегодняшний день компания "ТИС" является крупнейшим частным терминальным оператором, работающим в портах Украины. Через терминалы "ТИС" проходит около 30% зерна и 25% руды от годового грузооборота всех портов Украины.

Компания имеет наибольший зерновой терминал в Черном море (4,5 млн. тонн в 2009 г.), самый большой угольный терминал Украины (мощность 12 млн. тонн).

Длина причалов – 2380 м, глубина – 15 м, мощность – 1 тыс. вагонов в сутки.