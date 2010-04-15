ТИС планирует инвестировать в свое развитие 30 млн. евро

ООО «Трансинвестсервис» (ТИС) планирует в текущем году инвестировать в свое развитие 30 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор контейнерного терминала ООО "ТИС" Андрей КУЗЬМЕНКО.

«Инвестиции составят около 30 млн. евро», - сказал он.

По его словам, средства будут направлены на расширение угольного терминала, окончание строительства контейнерного терминала, в первую очередь, это касается увеличения площадей хранения, и на строительство железной дороги.

Справка УНИАН. ООО «Трансинвестсервис» занимается перевалкой зерновых, угольных грузов, руды и минеральных удобрений, хранением грузов. На сегодняшний день компания "ТИС" является крупнейшим частным терминальным оператором, работающим в портах Украины. Через терминалы "ТИС" проходит около 30% зерна и 25% руды от годового грузооборота всех портов Украины.

Компания имеет наибольший зерновой терминал в Черном море (4,5 млн. т в 2009 г.), самый большой угольный терминал Украины (мощность 12 млн. т).

Длина причалов – 2380 м, глубина – 15 м, мощность – 1 тыс. вагонов в сутки.