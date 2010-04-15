Украина и Беларусь договорились о сборке автобусов «Богдан»

Украина и Беларусь договорились об организации процесса сборки украинских автобусов «Богдан» на базе Гомельского авторемонтного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Модель, которую планируют собирать в Беларуси, будет соответствовать стандартам евро-4 и предназначаться для реализации в России и других странах.

Также была достигнута договоренность активизировать работу по созданию совместного предприятия по производству пассажирских и грузовых вагонов на базе ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» и РУП «Гомельский вагоноремонтный завод».

Кроме того, стороны приняли решение увеличить в 2010 году объемы сборки специализированной коммунальной техники на базе шасси МАЗ на Киевском заводе коммунального машиностроения и Дрогобычском заводе автокранов. Также Дрогобычскому заводу автокранов поставлена задача принять меры по погашению задолженности перед ОАО «МАЗ» (Беларусь).