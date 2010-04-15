Укрзализныця продолжит работу по пропускной способности

В текущем году одним из приоритетных направлений работы для железнодорожников остается увеличение пропускной способности в сторону портов. Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом сказал гендиректор ведомства Михаил КОСТЮК, рассказывая об основных программах финансового плана железных дорог на текущий год.

«Уже есть стабилизация в транзите, мы не добрали до уровня в прошлом году лишь 2% транзита - это уже хороший показатель. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем наращивать объемы перевозок, для этого нужно увеличить пропускную способность на порты Украины», - отметил М.КОСТЮК.

Железнодорожники планируют освободить основное крымское направление, чтобы сделать комфортное движение пассажирских поездов, а грузовой путь запустить параллельно через портовый регион Николаева и Херсона, улучшив пропускную способность на порты Черного моря.

Кроме того, одной из главных программ станет развитие транснационального пассажирского коридора Львов-Киев-Харьков к Днепропетровску и Донецку, где будет внедрено ускоренное пассажирское движение в контексте подготовки к Евро-2012. «Этот коридор будет максимально освобожден от грузового движения и будет иметь статус приоритетного пассажирского коридора. Грузовое движение будет разведено по северному и южному направлениям. Грузы в сторону портов пойдут на юг, а из России транзитом в Европу - северным направлением», - сказал М.КОСТЮК.

Также, по словам главы ведомства, в 2010 году актуальной станет программа модернизации тягового подвижного состава. «На внедрении современных двигателей можно сэкономить 27% дизтоплива и 140% смазочных материалов», - сообщил генеральный директор «Укрзализныци».

Кроме того, основными задачами финплана ведомства является развитие проектов отрасли и внедрение энергосберегающих технологий.