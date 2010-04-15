В Днепропетровске объявлен конкурс инвестпроектов

Днепропетровский городской совет объявил конкурс на лучший инвестиционный проект по реконструкции канатной дороги, соединяющей правый берег Днепра с Монастырским островом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, канатная дорога исчерпала свой ресурс и ей нужен серьезный ремонт. По предварительным расчетам, на это потребуется не менее 2 млн. грн.

Итоги инвестконкурса будут объявлены 1 мая.

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что канатная дорога должна возобновить работу к летнему сезону.

Справка УНИАН. Канатная дорога в Днепропетровске была построена в 1968 г. Дорога принадлежит коммунальному предприятию Днепропетровского горсовета «Днепропетровский горэлектротранспорт».