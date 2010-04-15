Столичная ГАИ проводит операцию «Форсаж»

С 14 по 22 апреля, в рамках общегосударственной операции, Госавтоинспекция столицы проводит ряд целевых профилактических мероприятий под условным названием «Форсаж».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ ГУМВД Украины в г. Киеве, операция проходит с целью выявления и предупреждения нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей, которые незаконно переоборудуют свои автомобили для получения максимальных динамических характеристик.

В столичной Госавтоинспекции считают, что жесткие требования относительно технического состояния транспортных средств и их переоборудования имеют одну цель – сохранение уровня безопасности автомобилей, который предусмотрен заводом-изготовителем. “Хотелось также, чтобы и сами любители быстрой езды поняли, что несанкционированное вмешательство в конструкцию автомобиля угрожает жизни и здоровью не только им, но и другим участникам дорожного движения”, - отмечается в сообщении. Поэтому в течение недели при документировании Правил дорожного движения инспекторы ГАИ будут уделять особое внимание выявлению автотранспорта, который переоборудован с нарушением норм и стандартов.