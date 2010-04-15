«Херсонэлектротранс» может начать забастовку

Работники ГКП «Херсонэлектротранс» сообщили городскому председателю Херсона Владимира САЛЬДО и председателю Херсонской облгосадминистрации Анатолию ГРИЦЕНКО, что с 20 апреля начинают забастовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме трудового коллектива предприятия за подписью руководителя профкома Константина ШУБИНА.

В частности, в документе отмечается, что решение о забастовке принято на собрании трудового коллектива 9 апреля. Также на собрании к должностным лицам были выдвинуты требования: погасить до 30 апреля трехмесячные долги по зарплате (январь-март) и выплачивать зарплату в дальнейшем ежемесячно, отменить штрафные санкции к предприятию, связанные с отсутствием субвенции из госбюджета, обеспечить поступление денег за перевозку льготников на предприятие и упростить процедуру пересмотра тарифов за перевозку.

Кроме того, в письме отмечено, что коллектив оставляет за собой право прекратить работу в любой момент в случае несвоевременного перечисления средств из госбюджета за перевозку льготников.

Согласно информации профсоюза, работники троллейбусного депо намерены бастовать пока власть не решит их требования, ссылаясь на опыт коллег из Черкассыэлектротранса, которые уже бастуют.

По информации пресс-службы мэрии Херсона, на 1 апреля задолженность по заработной плате за 2010 год в ГКП «Херсонэлектротранс» составляет 1,514 млн. грн.

В то же время сумма задолженности государственного бюджета по возмещению расходов за льготную перевозку пассажиров составляет 1,7 млн. тыс. грн. В случае ее погашения, вопрос с выплатой заработной платы возможно было бы решить, однако, из-за отсутствия государственного бюджета, соответствующая субвенция государством не перечисляется.

По поручению городского председателя Херсона В.САЛЬДО, рассматривается вопрос предоставления помощи ГКП «Херсонэлектротранс» в виде выделения средств из городского бюджета для частичного погашения существующей задолженности. Соответствующие расчеты уже осуществляются финансовым управлением городского совета.

ГКП «Херсонэлектротранс» осуществляет пассажирские перевозки городским электрическим транспортом, им пользуется 42,3% населения города Херсона. В cреднем в день выпуск на маршруты города составляет в 2009 году 58 единиц. Предприятием перевозятся 105 тысяч льготников – от 70 до 100 тыс. - ежедневно.