Самолеты над Европой не будут летать еще два дня

Воздушное сообщение во многих странах Европы практически полностью нарушено в результате извержения вулкана в Исландии. Запрет на полеты может быть продлен еще, как минимум, на два дня, передает ВВС, сообщает k2kapital.

Ожидается, что в ближайшее время будет отменена половина трансатлантических рейсов. Авиакомпании рекомендуют пассажирам оставаться дома и не беспокоить лишний раз своими звонками.

Облако пепла, образовавшееся в результате извержения вулкана, расположенного около исландского ледника Эйяфьяллайекюль в 200 км к востоку от Рейкьявика, уже накрыло Британию, ряд стран континентальной Европы, Скандинавию, Финляндию и северо-западные регионы России.

Вулканический пепел опасен для самолетов, поскольку присутствующие в нем мельчайшие частицы способны заглушить двигатели. По словам представителя европейского агентства по контролю воздушного движения Eurocontrol Брайана Флинна, облако остается очень плотным и смещается на восток чрезвычайно медленно из-за маловетреной погоды.

В странах Евросоюза накануне были задержаны или отменены более 5 тыс. авиарейсов.

Свое воздушное пространство полностью закрыли для полетов Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Франция закрыла 24 аэропорта на севере страны, включая парижский аэропорт Руасси имени Шарля де Голля, тогда как в Германии накануне были закрыты аэропорты Берлина и Гамбурга.

Поступают сообщения, что также серьезно нарушено авиасообщение в Испании, Польше и Португалии.

В Британии объявлено, что запрет на полеты продлен, по меньшей мере, до 19.00 пятницы, однако в Шотландии и Северной Ирландии возможны послабления запрета.