Кабмин назначил Колесника замминистра транспорта и связи

Кабинет Министров Украины назначил Анатолия КОЛЕСНИКА заместителем министра транспорта и связи Украины – главой Государственной авиационной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, об этом сказано в распоряжении Кабмина № 875 от 14 апреля 2010 года.

Напомним, до этого назначения А.КОЛЕСНИК с начала 2008 года занимал должность заместителя председателя Госавиаадминистрации.

Он уже возглавлял Госавиаадминистрацию – с ноября 2006 по январь 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года Александр ДАВЫДОВ был уволен с должности заместителя министра транспорта и связи – главы Госавиаадминистрации. Он возглавлял авиационное ведомство с января 2008 года.