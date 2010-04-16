Кабмин уволил заместителей председателя «Укравтодора»

Кабинет Министров Украины уволил двух заместителей председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

Тексты соответствующих распоряжений размещены на сайте правительства.

В частности, распоряжением № 884-р от 14 апреля т.г. Владимир ХОДУН уволен по собственному желанию. Распоряжением № 883-р от 14 апреля т.г. Александр ТУРЧЕНКО освобожден от занимаемой должности в соответствии с его заявлением.

Напомним, В.ХОДУН был назначен заместителем председателя "Укравтодора" в июне 2008 года, А.ТУРЧЕНКО – в январе 2008 года.

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2010 года Кабинет Министров Украины уволил с должности председателя Государственной службы автомобильных дорог ("Укравтодор") Вадима ГУРЖОСА. Распоряжением №685-р от 29 марта 2010 года Кабмин назначил председателем «Укравтодора» Валерия ВОЩЕВСКОГО.