Облако вулканического пепла из Исландии подошло к Москве

Облако вулканического пепла, образовавшееся после извержения вулкана из Исландии, подошло к столичному региону, и "Москва находится как бы в полукольце его мелкодисперсных частиц", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы оперативно передали информацию Росавиации и Росаэронавигации, и они в настоящее время решают вопрос использования воздушного пространства России", - сказала генеральный директор метеоагентства Росгидромета Марина Петрова.

. М.Петрова уточнила, что "возможность полетов будет оперативно решаться в отношении каждого конкретного рейса, учитывая, в том числе, то, что самолеты имеют разные технические характеристики".

Из-за извержения вулкана в Исландии воздушное пространство над северо-западной Европой будет закрыто на протяжении двух суток. В связи с этим "Аэрофлот" (AFLT) уже создал оперативный штаб и отменил ряд рейсов в европейские страны, а также в Калининград.

Российские авиакомпании задерживают и отменяют рейсы

Российские авиакомпании задерживают и отменяют рейсы из-за извержения исландского вулкана.

Так, ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" (AFLT) отменило 20 авиарейсов из-за извержения вулкана в Исландии.

Как говорится в сообщении авиаперевозчика, отменены рейсы в в Лондон /Su-241 и 243/, Париж /Su-249, 251, 259 и 257/,Ригу /Su-159/, Осло /Su-211/, Копенгаген /Su-215/, Стокгольм /Su-219/, Амстердам /Su-229/,Варшава /Su-101/, Берлин /Su-113/, Франкфурт /Su-105/, Гамбург /Su-125/, Дюссельдорф /Su-127 и 117/, Мюнхен /Su-121/, Калининград /Su-753/.

Пассажирам отмененных рейсов предоставляется проживание в отеле и питание. Вылететь в пункты назначения они смогут, как только будут открыты воздушное пространство и аэропорты Северной Европы.

В "Аэрофлоте" создан оперативный штаб в связи с закрытием воздушного пространства и аэропортов Северной Европы из-за облака пепла, образовавшегося из–за извержения вулкана в Исландии.

В авиакомпании продолжают отслеживать ситуацию, тесно сотрудничают с метеорологической службой, а также с представителями авиакомпании в странах Европы, Санкт-Петербурге, Калининграде и Мурманске.

В авиакомпании "Трансаэро" (TRNS) сообщили, что уже задержаны рейсы в Лондон, Берлин и Вену. Говоря о лондонских рейсах, в компании отметили, что под них зарезервирован самолет большей вместимости – Boeing-747 – и как только будет открыто воздушное пространство, всех пассажиров этих рейсов перевезут одним самолетом.

Авиакомпания "Сибирь" (AVSI) сообщила, что сегодня должен быть выполнен рейсы во Франкфурт в 12-15. Однако пока воздушное пространство Германии закрыто до 16-00, и рейс, скорее всего будет отложен.