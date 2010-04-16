Украинские авиакомпании отменили ряд рейсов в Европу.

В частности, как сообщил УНИАН по телефону помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ, самолет, вылетевший с утра из «Борисполя» в Варшаву, вернулся, отменен рейс в Прагу, рейс в Стокгольм перенесен на завтра, предварительно на 20.50. Выполнение рейса в Вильнюс отложено, пока что ожидается информацию, можно ли выполнить рейс сегодня.

Также проводится мониторинг информации относительно рейса в Будапешт, который по графику должен быть выполнен сегодня вечером. «Если будет наименьшая угроза безопасности пассажиров, рейс выполняться не будет», - отметил С.КУЦЫЙ. Он также сообщил, что намеченный рейс в Софию вылетел, так как предупреждений об угрозе безопасности в этом направлении не было.

Кроме того, идет подготовка рейса в Нью-Йорк, который будет выполнен в облет зоны облака по южной трассе, что увеличит время в пути на 2 часа. По словам С.КУЦОГО, всю информацию пассажиры могут получить в центре обслуживания авиакомпании на первом этаже «Борисполя».

Пресс-секретарь МАУ Евгения САЦКАЯ сообщила, что еще вчера из Лондона не смог вылететь рейс МАУ, самолет до сих пор не может вылететь. Сегодня отменены 7 рейсов из Киева в Лондон, Париж, Франкфурт, Берлин, Амстердам, Брюссель, Хельсинки. Относительно завтрашнего дня ситуация пока не ясна, отметила Е.САЦКАЯ.

Компании предлагают возвращать пассажирам деньги за билет, либо перебронировать вылет на другой день.

Авиакомпания "Визз Эйр Украина" также отменила рейсы Киев-Дортмунд, Дортмунд-Львов, Киев-Лутон.

Как сообщается на сайте «ВиззЭйр», на сегодня закрыто бельгийское воздушное пространство (до 18.00 по местному времени), северное французское воздушное пространство (14.00), северное нидерландское воздушное пространство (18.00), британское (20.00), закрыта Амстердамская область (18.00), Парижская область (14.00), Германия (Франкфурт, Берлин, Гамбург и все аэропорты между ними, до 14.00 по местному времени), воздушное пространство Дании (02.00 17 апреля), финское воздушное пространство (02.00 17 апреля), норвежское воздушное пространство (12.00), Швеция (15:00), Польша (18.00).

Напомним, из-за крупного извержения вулкана в Исландии закрыто воздушное пространство Великобритании, Ирландии, скандинавских стран, Нидерландов, Бельгии, Латвии, частично Франции и Польши.

Вулкан выбросил в верхние слои атмосферы большое количество пепла и пыли. Они могут ухудшить видимость и представляют собой угрозу для двигателей самолетов.