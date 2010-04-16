Метро на Теремки введут в эксплуатацию в 2011 году

Начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ прогнозирует, что три новых станции в сторону Теремков - "Демеевская", "Голосеевская" и "Васильковская" - введут в эксплуатацию в начале 2011 года.

Об этом П.МИРОШНИКОВ сказал в интервью “Газете по-киевски”.

Отвечая на вопрос, достроится ли в этом году метро на Теремки, он отметил, что все зависит от финансирования, которое выделяется из городского и центрального бюджетов. «До конца этого года вряд ли получится сдать эти три станции, хоть они и готовы на 95%. Чтобы закончить строительство, нужно 800 млн. грн. Таких денег, конечно, мы не получим. Но главные работы однозначно проведем в этом году, так что сдать их в первой половине 2011 года вполне реально», - продолжил П.МИРОШНИКОВ.

Что касется недостроенной станции метро «Львивська брама», руководитель метрополитена отметил две проблемы – финансирование и развитие самой Львовской площади.

“Был конкурс, проведенный городом, там предполагалось какое-то строительство. Нам предстояло интегрироваться в это окружение. Станция «Львивська брама» полностью готова, только нет отделки и наклонных выходов из метро, мы просто не знаем, куда их выводить. Сроки строительства там 3 года”, - рассказал П.МИРОШНИКОВ.

В отношении строительства второго выхода со станции «Вокзальная» он подчеркнул, что есть проект и даже объявлялся тендер по определению исполнителя работ. «Но потом там появился инвестор, у которого были свои планы на саму площадь или на местность рядом. Поэтому было остановлено строительство нашей части», - сообщил руководитель метрополитена, при этом выразив надежду, что в рамках Евро-2012 там могут быть “какие-то подвижки”.