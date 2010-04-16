Транспортные предприятия Украины увеличили грузоперевозки

Транспортные предприятиями Украины за первый квартал 2010 года перевезли 172,7 млн. тонн грузов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот за отчетный период вырос на 16,1% – до 92,9 млрд. т/км. При этом грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 8,9%. В частности, на Львовской железной дороге грузооборот вырос на 21,5%, Донецкой – на 16,4%, Приднепровской – на 9,7%, Южной – на 9,4%,Одесской – на 5,2%, Юго-Западной – на 3,3%.

Увеличение грузооборота произошло также на речном транспорте – на 65,3%, трубопроводном – на 28%, автомобильном – на 20,4%, авиационном – на 13,2%. На морском транспорте грузооборот уменьшился на 15,1%.

Перевозка грузов железными дорогами за отчетный период увеличилась на 9,2% – до 95,1 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 8,7%. В частности, отправление грузов выросло на Приднепровской железной дороге на 22,3%, Одесской – на 14,7%, Львовской – на 7,8%, Юго-Западной – на 6,3%, Донецкой – на 1,4%. На Южной железной дороге отправление грузов уменьшилось на 1,1%.

При этом отправление лесных грузов увеличилось на 67,3%, утиля черных металлов – на 36,1%, железной и марганцевой руды – на 31,6%, кокса – на 25,3%, химических и минеральных удобрений – на 9,5%, черных металлов – на 12,4%, нефти и нефтепродуктов – на 8,9%. В то же время, отправление цемента снизилось на 30,1%, зерна и продуктов помола – на 29,2%, каменного угля – на 2,6%, строительных материалов – на 1,5%.

Морской и речной торговый флот Украины в первом квартале т.г. выполнил перевозку грузов в объеме 1,7 млн. тонн, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта выросли на 30,7%, морского транспорта – сократились на 8,8%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 49,8%, морским – уменьшились на 8,5%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 1% – до 37,5 млн. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 71,9%, экспортных – на 5,9%. Переработка транзитных грузов сократилась на 20,4%, грузов внутреннего сообщения – на 35,5%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – увеличилось на 0,6%, до 4 тыс. единиц.

Кроме того, предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) за отчетный период перевезли 28,5 млн. тонн грузов, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года, грузооборот выполнен в объеме 8,1 млрд. т/км, увеличившись на 20,4%.

Авиационным транспортом за три месяца текущего года перевезено 18,7 тыс. тонн грузов, что на 2,5% меньше, чем в январе-марте 2009 года. Грузооборот авиационного транспорта составил 83,8 млн. т/км, что на 13,2% больше, чем в январе-марте 2009 года.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.