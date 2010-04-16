Ивано-Франковский горсовет в текущем году планирует провести тендер на капитальный ремонт и строительство городских дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель городского председателя Ивано-Франковска Зиновий ФИТЕЛЬ.

По его словам, Ивано-Франковский горсовет планирует провести тендер на реконструкцию и капитальный ремонт 6 дорог и строительство 1 дороги после принятия бюджета на 2010 год, и уже утверждены основные условия тендера. В частности, установлен гарантийный срок на выполненные работы - не менее трех лет.

Одним из существенных условий тендера является то, что плата за выполненные работы в 2010 г. будет проводиться из городского бюджета только на основании актов принятия выполненных подрядных работ на протяжении трех лет равными частями независимо от объемов выполненных работ. Фирма, которая выигрывает тендер, должна вложить собственные 30 млн. грн.., а получать будет эти средства из городского бюджета равными частями на протяжении 2010-2012 гг. Если же победитель тендера выполнит работы на 15 млн. грн., то он эти средства также получит равными частями на протяжении трех лет годов.

По словам З.ФИТЕЛЯ, тендер на проведение ремонтных работ может быть объявлен только после принятия бюджетов всех уровней.

З.ФИТЕЛЬ допускает и участие в тендере объединения местных предприятий.

«Может быть создан какой-то небольшой холдинг из трех-четырех фирм. У нас есть достаточно мощные производители щебня, которые, объединившись с какой-то дорожной фирмой, могут принять участие в тендере», - сказал он.