Кременчугский колесный завод увеличил объемы производства

ОАО "Кременчугский колесный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в первом квартале т.г. увеличило объемы производства, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., почти в 2 раза, или на 226,1 тыс. колес, до 489,35 тыс. колес.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, предприятие стабильно работает по три дня в неделю по 8 часов.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей.

В 2009 году ОАО "Кременчугский колесный завод" уменьшил производство колес на 41,4% - до 1 528,67 тысяч штук, по сравнению с 2008 годом.