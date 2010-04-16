SIA'2010 пройдет 27-30 мая

18-й Киевский международный автосалон SIA`2010 пройдет с 27 по 30 мая на территории Международного выставочного центра Киева.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Александр ГАРАЩЕНКО, директор украинской выставочной компании «Автоэкспо», которая выступает организатором автосалона.

По его словам, в этом году ожидается увеличение количества как участников, представленных авто, так и посетителей.

При этом А.ГАРАЩЕНКО добавил, что уже подали заявки на участие в автосалоне более 350 компаний из более чем 20 стран.

На сегодня об участии в SIA`2010 заявили компании, которые в Украине представляют такие автомобильные бренды, как Mercedes-Benz, Chevrolet, Geely, Groz, Opel, KIA, Chery, Lada, ZAZ, Bogdan, Hyundai, SsangYong, Subaru. Также еще ведутся переговоры с компаниями-представителями других автомобильных брендов.

Также А.ГАРАЩЕНКО отметил, что кроме того, в рамках главного автомобильного события года будет проходить несколько сопутствующих выставок и шоу: АвтоЭксклюзив´2010, Караванинг&Автотуризм´2010, Car&Tuning Show´2010.

Организаторами автосалона SIA`2010 являются Ассоциация украинских автопроизводителей «УкрАвтоПром» и выставочная компания «Автоэкспо».

Справка УНИАН. Компания «Автоэкспо» является одной из ведущих украинских выставочных фирм. Она создана в 1996 году. Основной вид деятельности - организация и проведение международных автосалонов SIA, туристических салонов «Украина» и международных специализированных выставок автомобильной и транспортной тематики.