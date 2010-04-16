ЮЖД вводит «мужские» и «женские» купе в 7 поездах

С целью улучшения сервисного обслуживания пассажиров с 20 апреля Южная железная дорога вводит «мужские» и «женские» купе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД, купе в купейных вагонах будут распределяться на «мужские» и «женские» в 7 фирменных поездах: №20/19 Харьков - Москва (10 купе), №59/60 Харьков - Одесса (10 купе), №63/64 Киев - Харьков (15 купе), №81/82 Харьков - Симферополь (9 купе), №111/112 Харьков - Львов (5 купе), №115/116 Харьков - Трускавец (9 купе), №621/622 Харьков - Мариуполь (8 купе).

Пассажиры по желанию будут иметь возможность купить проездные билеты на эти поезда в соответствующих купе во всех пассажирских кассах.