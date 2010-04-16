Крюковский вагоностроительный увеличил производство грузовых вагонов

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в первом квартале т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., увеличило производство грузовых вагонов в 3,8 раза, или на 1 453 вагона, - до 1 958 вагонов

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, сейчас предприятие работает в нормальном режиме – 5 рабочих дней в неделю.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.