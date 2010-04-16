ЮЖД выделила для делегации харьковских ветеранов вагон

С 14 по 19 апреля делегация харьковских ветеранов войны и труда проедет местами боевой славы в поезде «Харьков - Санкт-Петербург».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Южной железной дороги, по просьбе Харьковского городского совета ветеранов начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК выделил для делегации ветеранов прицепной купейный вагон и обеспечил их бесплатными билетами.

Делегация в составе 40 человек (среди которых пять ветеранов Южной железной дороги) проедет поездом №144 «Харьков - Санкт-Петербург» по маршруту Харьков - Белгород - Курск - Орел - Тула - Москва. На протяжении шести дней ветераны посетят места боевой славы, мемориалы и памятные знаки в пяти российских городах, ознакомятся с выдающимися достопримечательностями и культурно-историческими памятниками.