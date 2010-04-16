ДЖД предотвратила кражи на более чем 150 тыс. грн.

За 1-й квартал 2010 года работники оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) предотвратили 124 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 152 тыс. гривен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

В результате этих действий задержано и передано правоохранительным органам 177 расхитителей.

Большое внимание уделялось профилактике краж угольной продукции из грузовых вагонов. В частности, железные дороги предотвратили 62 факта хищения угольной продукции из вагонов на сумму свыше 44 тыс. грн.

Для предотвращения хищения грузов во время перевозки на протяжении 1-го квартала 2010 года увеличено количество сопровождаемых под охраной поездов. К примеру, если в прошлом году сопровождено под охраной 8,1 тыс. поездов, то в 2010 г. - 11,6 тыс.

Кроме того, как отмечают на ДЖД, работники дороги проводят работу по профилактике правонарушений на железной дороге, среди которых проезд в грузовых поездах и хождение в неустановленных местах по железнодорожным путям. На протяжении 1-го квартала к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 3,5 тыс. гривен было привлечено 415 человек.