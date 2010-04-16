Объем доходов от ШПД вырос на 9%

В 4-м квартале 2009 года объем доходов от широкополосного доступа (ШПД) в Украине вырос по сравнению с третьим кварталом 2009 на 9% и составил около 600 миллионов гривень. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства российского агентства iKS-Consulting (по результатам их исследования).

По состоянию на конец 4-го квартала 2009 года, общее количество абонентов широкополосного доступа (ШПД) составило около 2,3 миллиона, из которых почти 2 миллиона – домашние пользователи. По итогам 2009 года уровень проникновения ШПД в Украине достиг 11,2% от общей численности домохозяйств.

Крупнейшие игроки рынка (Топ-10) обслуживали более 75% всех абонентов ШПД. Таким образом, за истекший период Топ-10 провайдеров увеличил на 1 п.п. свою долю в общей абонбазе ШПД. Среди лидеров по числу абонентов ШПД на конец 2009 года – компания "Укртелеком" (883 тыс. абонентов), компания ВОЛЯ – 381 тыс.

В четвертом квартале 2009 г. по количеству обслуживаемых частных и корпоративных клиентов оператор Beeline вышел на 3-е место (122,5 тыс. абонентов), опередив компанию Vega (121,2 тыс. абонентов). Остальные компании имеют менее 100 тыс. абонентов: ТЕНЕТ (Одесса) - 49 тыс., IPNet (Киев) - 39,3 тыс. и др.