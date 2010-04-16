ЮЖД проведет субботник

17 апреля работники всех подразделений и предприятий Южной железной дороги проведут мероприятия, направленные на улучшения состояния окружающей среды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, в частности, будут ликвидированы несанкционированные мусорные свалки на територии полосы отвода железнодорожного пути, приведены в надлежащее санитарное состояние вокзальные и станционные постройки, пассажирские платформы вокзалов, железнодорожных станций и остановочных пунктов, а также очищены водные источники, обновлены памятники и обелиски.

Для проведения комплекса работ в управлении Южной железной дороги сформирован специальный штаб. В работах примут участие все работники Южной железной дороги.