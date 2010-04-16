СК «Залізничні шляхи» сработала с прибылью 8,207 млн. грн.

Страховая компания «Залізничні шляхи» (г. Полтава) в 2009 году сработала с прибылью 8,207 млн. грн. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По их данным, активы компании на начало года составляли 101,646 млн. грн., уставный фонд - 21,3 млн. грн, собственный капитал - 48,940 млн. грн..

Вопрос о распределении прибыли акционеры рассмотрят на собрании 17 июня.

Справка УНИАН. СК «Залізничні шляхи» является закрытым акционерным обществом и специализируется на рисковом страховании.

По данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 12,58% акций компании владеет физическое лицо-резидент, 49,23% - Belser Trading Co, 24,79% - Siolian Holdings Limited (обе - Кипр).