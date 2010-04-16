«Богдан» начал тестировать свои троллейбусы в Чехии

Корпорация «Богдан» начала тестирование своих троллейбусов в Чехии с целью наладить их продажи в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент корпорации Владимир ГУНЧИК во время пресс-конференции в Тернополе по случаю представления в городе новых моделей автобусов и троллейбусов «Богдан».

По его словам, новые модели троллейбусов Т-60111 и Т-70115 оборудованы транзисторным типом управления двигателем производства чешской фирмы Cegelec, что позволяет уменьшить потребление электроэнергии на 40-50%. «В целом в этих троллейбусах использованы самые современные комплектующие чешских и немецких производителей. Сомнительных комплектующих там нет, это троллейбус европейского уровня. Мы начали общий проект с чешской компанией Cegelec, первые троллейбусы уже собраны и проходят испытания в Чехии. Мы намерены серьезно развивать этот проект – первых украинских троллейбусов, которые будут продаваться в Евросоюзе», – сказал В. ГУНЧИК.

По его словам, модели Т-60111, Т-60112 корпорация «Багдан» начала выпускать в 2008 году. На сегодня, по данным В. ГУНЧИКА, эти низкопольные троллейбусы ездят во Львове, Киеве, Луцке, Луганске, Кременчуге.

Стоимость одного троллейбуса составляет 1,4-1,55 млн. грн. в зависимости от комплектации.

Городской голова Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ во время пресс-конференции сообщил о планах города приобрести 30 таких троллейбусов. По его словам, в течение месяца работники мэрии проведут расчеты, чтобы определиться, подходят ли им варианты расчета, предложенные представителями «Богдана» и чешской фирмы «Квазар плюс». «Понятно, 30 млн. грн. городской бюджет не потянет. Но нам предложили рассчитаться облигациями, которые город может выпустить, или же получить для этой покупки кредит у Чешского экспортного банка в рамках чешской правительственной программы поддержки товаропроизводителей, поскольку в эти троллейбусы входят чешские комплектующие. В течение месяца мы изучим все условия, и тогда уже можно будет вести речь о подписании соглашений», – сказал Р. ЗАСТАВНЫЙ.

Он добавил, что в настоящее время в городе курсирует 55 троллейбусов, однако 80% из них – это устаревшая техника, которая уже исчерпала свой срок эксплуатации.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Легковые автомобили (Lada, Hyundai) производятся на площадке в Черкассах, автобусы и троллейбусы – в Черкассах и Луцке.