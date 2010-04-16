Воздушное пространство Бельгии остается закрытым

Воздушное пространство Бельгии останется акрытым до 10 часов утра субботы, 17 апреля.

Об этом сообщают сегодня бельгийские СМИ.

При этом, по данным Европейской организации по безопасности полетов, проблемы могут продлиться до конца дня субботы.

Всего сегодня в Европе было отменено около 16 тыс. регулярных авиарейсов.

По информации Брюссельского международного аэропорта, в пятницу отмену рейсов ощутили на себе 29200 пассажиров, которые собирались вылететь из Брюсселя 310-ю рейсами. Кроме того, около 9800 пассажиров собирались вылететь из Брюсселя в субботу, 17 апреля до 10.00. Таким образом, только закрытие аэропорта Брюсселя помешало почти 40 тыс. пассажиров вылететь из столицы Бельгии.

СМИ также сообщают, что в аэропорту Брюсселя продолжают находиться около 200 граждан Бангладеш, которые сейчас находятся в транзитной зоне. Они летели в Лондон и не имеют визы на пребывание в Бельгии. Самолет с гражданами Бангладеш был вынужден осуществить посадку в Брюсселе в четверг, 16 апреля, поскольку все аэропорты Великобритании были закрыты. Сейчас рассматривается возможность выдачи этим людям временных бельгийских виз и перевозки их в Лондон на автобусах.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля в некоторых европейских странах прекращено авиасообщение из-за активизации вулкана в Исландии, выбросившего много пепла в воздух. Воздушное движение было закрыто в Ирландии, Великобритании, Дании, Швеции, Нидерландах. Частично закрыто авиационное сообщение во Франции, Германии.