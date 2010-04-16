Из Тернополя в Киев будут регулярные авиарейсы

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА заверяет, что в этом году из Тернополя начнут летать самолеты в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции А. КАЙДА сообщил, что наладить соответствующий рейс самолетом Ан пообещал во время пребывания в Тернополе руководитель «Мотор Сичи» Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

«В этом году будут регулярные рейсы, и летом будут регулярные рейсы. Я еще высказал пожелание, чтобы летом запустить рейсы в Одессу и Симферополь, также можно рассмотреть рейс в Стамбул. Но не буду утверждать, что такое будет, чтобы потом не говорили, что КАЙДА наобещал, а затем не выполнил», – сказал председатель облсовета.

Он сообщил, что в прошлом году для потребностей Тернопольского аэропорта из областного бюджета было выделено 1,4 млн. грн., из них 700 тыс. грн. пошли на погашение долгов по зарплате и долгов перед Пенсионным фондом, остальные – на ремонтные работы и реконструкцию.

По состоянию на 16 апреля долгов по зарплате и перед Пенсионным фондом в аэропорту накопилось 400 тыс. грн.

В настоящее время аэропорт принимает лишь чартерные рейсы.

«Я радовался, когда перед выборами мне звонили по телефону и сообщали, что прилетит ЮЩЕНКО. Ведь за каждую посадку поступают деньги – ориентировочно 3-7 тыс. грн. Когда Юлия ТИМОШЕНКО прилетела двумя самолетами – вообще было супер», – сказал А. КАЙДА.

Справка УНИАН. Тернопольский аэропорт был введен в строй в мае 1985 года.

В 2004 году аэропорт получил статус международного.

В последние годы регулярных рейсов в Тернопольском аэропорту не осуществлялось.