Аэропорты Европы закрыли до воскресения

Из-за извержения вулкана в Исландии, воздушное пространство над Европой закрыто. Приостановка полетов стала самой масштабной со времен Второй мировой войны, сообщает Дело

Запрет на полеты в британском воздушном пространстве вновь продлен из- за ухудшения ситуации в связи с извержением вулкана в Исландии - на этот раз до 04:00 мск в воскресенье. Как сообщает британский телеканал Sky News, отложила сегодня все полеты авиакомпания Lufthunsa, крупнейший авиаперевозчик Соединенного Королевства компания British Airways отменил все запланированные на субботу рейсы из аэропортов Лондона. Ведущая бюджетная авиакомпания Европы - ирландская Rayanair - отказалась от выполнения всех своих рейсов в Великобританию до 16:00 мск понедельника.

Генеральное управление гражданской авиации Франции объявило о продлении запрета на полеты в трех аэропортах Парижа, а также в 23 "воздушных гаванях" страны до 21:00 мск субботы. Также до 21:00 мск закрыто воздушное пространство Бельгии и Швейцарии и до 20:00 мск, по решению властей, отложены все рейсы в Ирландии.

Не менее 200 млн долларов, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, составляют ежесуточные потери авиакомпаний мира от извержения вулкана на Исландии. В пятницу только в Европе отменено 17 тыс. авиарейсов. Специалисты не исключают, что вулканическая пыль может создавать проблемы для работы воздушного транспорта в течение полугода, если извержение вулкана Эйяфьядлайокудль продолжится. После подобных прогнозов курс акции авиакомпаний на международных фондовых рынках упали на 1,4-3 процента.

Огромное облако вулканической пыли, образовавшееся вследствие активной деятельности вулкана, и находящееся над Великобританией, Северной и Центральной Европой, вызвало настоящий хаос в сфере международных авиаперевозок, не наблюдавшийся со времени терактов в США в сентябре 2001 года, констатируют эксперты. Тогда воздушное пространство США было закрыто на три дня и европейские авиаперевозчики вынуждены были отложить все трансатлантические перелеты.

Серьезные нарушения в международном авиасообщении ожидаются и в течение, по меньшей мере, сегодняшнего дня с учетом закрытия большинства "воздушных ворот" - в Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, а также на севере Апеннин.

Как сообщил официальный представитель Американской ассоциации авиатранспорта Дэвид Кастелветр, компании США отложили по меньшей мере 170 авиарейсов, связывающих США и страны Евросоюза.

По свидетельству представителя Евроконтрола - европейской организации по наблюдению за авиапотоками, "сложилась беспрецедентная ситуация". "Принимать решение по возобновлению авиаполетов вправе принимать каждая страна, исходя из состояния, чистоты атмосферы и направления ветра", - отметил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила людей с респираторными заболеваниями, такими, как астма и бронхит, не выходить на улицу в случае выпадения вулканических осадков, а в случае необходимости выйти из дома и иметь под рукой ингаляторы с лекарствами.

В соответствии с советами ВОЗ, "любое вещество, содержащее (взвешенные) частицы, когда оно осаждается и вдыхается в легкие, вредно для людей". "Мы испытываем обеспокоенность, но пока не располагаем деталями происходящего, - заявил представитель организации Дэниел Эпстайн. - Это очень опасно для здоровья, потому что мелкие частицы, когда их вдыхают, могут достичь периферийных отделов бронхов и легких и стать причиной проблем, особенно у людей с астмой и респираторными проблемами".

Первая пыль из облака вулканического пепла осела в пятницу на территории Шотландии, вызвав тревогу у медиков этой северной части Великобритании. Специалисты предупреждают население о том, что необходимо проявлять осторожность и стараться не находиться длительное время под дождем или иными осадками.