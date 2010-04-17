Аэропорт «Борисполь» закрыт до 15:00.

Об этом УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь аэропорта «Борисполь» Людмила ПЕТРИВ.

По ее словам, аэропорт закрыт из-за облака вулканической пыли, которое достигло Украины.

При этом, по ее данным, синоптики сообщают «неутешительные прогнозы». Облако двигается на юго-восток в направлении Днепропетровска.

Также аналогичные проблемы имеет Россия – Москва и Санкт-Петербург.

По словам Л.ПЕТРИВ, все авиакомпании ожидают открытия Борисполя после 15 часов, однако, скорее всего, время закрытия аэропорта будет продолжено до конца дня.

По ее словам, более точную информацию можно будет получить после 15 часов.

Таким образом, по данным авиакомпании МАУ, она сегодня отменила утром рейсы из Борисполя в Амстердам, Лондон, Париж, Франкфурт и Вену.

Также отменен рейс Одесса-Вена.

Кроме того, из-за закрытия аэропорта задерживаются другие рейсы как регулярные, так и чартерные.