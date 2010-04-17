Количество авиарейсов по Европе в субботу сокращено в 4 раза

Eurocontrol, европейская организация по безопасности аэронавигации, ожидает, что в субботу 17 апреля будет совершено 6 тыс. авиарейсов по территории Европы вместо 22 тыс., которые характерны для стандартной субботы. Об этом сообщила представитель организации Кила Эванс (Kyla Evans), сообщает k2kapital.

Воздушные пространства Болгарии, Греции, Турции, Испании и Португалии остаются открытыми, пояснила она. Аэропорты и воздушное пространство Великобритании остаются закрытыми до по меньшей мере 19:00 субботы.

Причиной отмены авиарейсов стало извержение вулкана в Исландии. Серная пыль от вулкана попала в атмосферу. Полеты в небе с таким содержанием серы опасны для двигателей воздушных судов. В 15 российских аэропортах задержаны более 130 рейсов в Европу.