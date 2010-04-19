До половины авиарейсов должны быть возобновлены сегодня над Европой

До половины пассажирских авиарейсов должны быть возобновлены сегодня над Европой. Такое мнение высказали в воскресенье вечером на совместной пресс-конференции в штаб-квартире европейского бюро по безопасности воздушного транспорта Евроконтроля еврокомиссар по вопросам транспорта Сийм Каллас и госсекретарь по европейским делам председательствующей в ЕС Испании Диего Лопес Гарридо.

"Половина европейских авиарейсов будет осуществлена в понедельник", - заявил С.Каллас.

Для принятия согласованного общеевропейского решение по этому вопросу председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу пообещал провести в понедельник видеосовещание Совета ЕС на уровне министров транспорта 27 стран сообщества. Время его проведения пока неизвестно.

Ранее источник ИТАР-ТАСС в Брюсселе заявил, что "решающее значение для возобновления воздушного сообщения будут иметь результаты проводящихся в воскресенье европейскими авиакомпаниями пробных полетов".

Ведущие европейские авиакомпании, в частности, Lufthansa, KLM, Air France, провели свыше 20 пробных полетов над Европой. Все они прошли без происшествий. В испытательных полетах использовались рейсовые лайнеры без пассажиров, в частности Boeing 737, Airbus А-320 и А-319, пилотируемые добровольцами из числа лучших пилотов авиакомпаний.

Как заявил по итогам испытаний представитель руководства авиакомпании KLM Петер Хартман, испытательные полеты "не выявили никакого ущерба для двигателей самолетов или опасной концентрации вулканического пепла".

В воскресенье вечером впервые прозвучал голос европейского авиационного лобби. Европейская авиационная ассоциация /АЕА/, членами которой являются 36 крупнейших авиакомпаний Европы, и ассоциации европейских аэропортов /ACI-Europe/ в совместном заявлении призвали к немедленной переоценке полного запрета на полеты над Европой. "Мы поддерживаем усилия, изначально предпринятые Еврокомиссией, Евроконтролем и национальными правительствами /государств ЕС/ для обеспечения безопасности полетов, однако призываем к немедленной переоценке принятых на европейском уровне мер", - говорится в заявлении.