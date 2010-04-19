Испания созывает чрезвычайное заседание по авиадвижению

Председательствующая в Евросоюзе Испания созывает чрезвычайное заседание Совета министров транспорта ЕС для обсуждения ситуации с авиадвижением.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе испанского председательства в ЕС.

Решение созвать чрезвычайное заседание Совета министров было одобрено министром публичных работ Испании Хосе БЛАНКО.

Заседание будет проведено в понедельник, 19 апреля, в режиме видеоконференции.

Согласно сообщению на официальном сайте испанского председательства, Х.БЛАНКО сегодня провел на эту тему ряд переговоров с европейскими коллегами.

В частности, состоялись контакты с министрами транспорта Франции и Великобритании, а также планируется проведение соответствующих консультаций с министром транспорта Германии.

Министры во время заседания в понедельник планируют среди прочего обсудить возможность поддержать мобильность в Европе за счет использования дополнительных возможностей других видов транспорта.

Уже сегодня Испания, которая пока не пострадала от тучи пепла с исландского вулкана, предложила использовать свои аэропорты для транс-континентальних перелетов вместе с использованием возможностей испанских железных дорог.