Испания созывает чрезвычайное заседание по авиадвижению
Страна председательствует в ЕС
Председательствующая в Евросоюзе Испания созывает чрезвычайное заседание Совета министров транспорта ЕС для обсуждения ситуации с авиадвижением.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе испанского председательства в ЕС.
Решение созвать чрезвычайное заседание Совета министров было одобрено министром публичных работ Испании Хосе БЛАНКО.
Заседание будет проведено в понедельник, 19 апреля, в режиме видеоконференции.
Согласно сообщению на официальном сайте испанского председательства, Х.БЛАНКО сегодня провел на эту тему ряд переговоров с европейскими коллегами.
В частности, состоялись контакты с министрами транспорта Франции и Великобритании, а также планируется проведение соответствующих консультаций с министром транспорта Германии.
Министры во время заседания в понедельник планируют среди прочего обсудить возможность поддержать мобильность в Европе за счет использования дополнительных возможностей других видов транспорта.
Уже сегодня Испания, которая пока не пострадала от тучи пепла с исландского вулкана, предложила использовать свои аэропорты для транс-континентальних перелетов вместе с использованием возможностей испанских железных дорог.