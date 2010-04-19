Пассажиры отмененных авиарейсов пытаются уехать по железной дороге

В связи с отменой авиарейсов увеличился спрос пассажиров на железнодорожный транспорт. Для обеспечения вывоза пассажиров “Укрзализныця” совместно с железными дорогами Украины 17 и 18 апреля дополнительно включила 193 вагона.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-центра “Укрзализныци” Анастасия ПЮРО.

По ее данным, в частности, за это время в международном сообщении назначено 48 вагонов (в том числе Москва, Берлин, Варшава, Краков), во внутригосударственном – около 145 вагонов.

“Вопрос включения дополнительных вагонов в составы поездов находится под постоянным контролем. При увеличении пассажиропотока схемы поездов будут пополняться дополнительными вагонами”, - отметила руководитель пресс-службы.