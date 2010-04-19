Киевская ГАИ задержала 19 нетрезвых водителей общественного транспорта

Столичная Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) подвела итоги и проанализировала результаты операции «Автоперевозчик», которая проходила с 26 марта по 14 апреля. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Управления ГАИ Киева.

Согласно сообщению, во время проведения профилактических мероприятий сотрудники ГАИ проверили свыше 7000 автобусов, маршруток и другого общественного транспорта. По итогам проверок на перевозчиков составлено 1830 административных протоколов за эксплуатацию транспортных средств с различными неисправностями. Среди них – сверх нормы изношенные шины, неисправности тормозной системы и рулевого управления, установка дополнительных мест для сидения, неукомплектованность аптечками, огнетушителями и запасными колесами. А аварийные выходы некоторые перевозчики блокируют дополнительными сиденьями.

Кроме того сообщается, что за три недели операции на водителей общественного транспорта за различные нарушения (превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие), составлено 1954 протокола.

При этом 19 водителей перевозили людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Также, во многих предприятиях не соблюдается режим отдыха и труда водителей, что приводит к их переутомлению. По мнению правоохранителей, это крайне негативно сказывается на безопасности движения.

Анализируя дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта, в столичной ГАИ отметили, что в 90% таких аварий виноваты сами перевозчики. А причиной в большинстве случаев стали невнимательность и нарушения водителями элементарных правил при перевозке пассажиров (продажа билетов во время движения, высадка пассажиров во втором ряду, разговоры по мобильному телефону, превышение скорости).