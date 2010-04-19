Ситуация в аэропорту «Борисполь» нормализована. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ.

По ее данным, в терминалах аэропорта уже нет ажиотажа и большого скопления людей. «Все нормально, уже почти везде летаем», – сказала она.

По ее словам, осуществляются все перелеты, кроме тех направлений, где все еще закрыто авиапространство. Начаты перелеты в Европу, кроме некоторых направлений Западной Европы.

Как сообщал УНИАН, в связи с перемещением вулканического облака пепла, образовавшегося вследствие извержения вулкана в Исландии, 17 апреля были закрыты воздушные зоны Украины, соответственно не работали аэропорты. Симферопольская воздушная зона была закрыта с 15:00 17 апреля, Львовская воздушная зона с 00:00, Бориспольская воздушная зона с 03:00, Одесская воздушная зона с 09:00 и Днепропетровская воздушная зона с 12:00 17 апреля.

Все воздушные зоны Украины 18 апреля были открыты, аэропорты начали работу.

По состоянию на вчера, “Борисполь” начал выполнять лишь чартерные рейсы и рейсы в направлении востока и юга, Европа была закрыта.