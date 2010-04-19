ЕС отменил назначенное на 19 апреля заседание Совета министров

Европейский Союз отменил заседание Совета министров, назначенное на 19 апреля, из-за проблем с авиадвижением.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Совета ЕС. (19 апреля в Люксембурге должно было состояться заседание Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС – УНИАН).

Авиационное движение остается закрытым во многих европейских странах в связи с образованием большого облака пепла вследствие извержения вулкана в Исландии. Так, в Бельгии воздушное движение было полностью закрыто в 16.30 в четверг, 15 апреля. Последним решением запрет на полеты продлен до 14.00 сегодняшнего дня.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines уже заявила о прекращении полетов до 12.00 понедельника, 19 апреля.

Воздушное движение остается также закрытым в Великобритании, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Польше, части Франции, Германии, Чехии.

Метеорологи сообщают о том, что активность исландского вулкана Эйяфьяллайокуль пока не уменьшается.