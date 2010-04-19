Ущерб европейских авиакомпаний оценивается в миллиарды евро

Ущерб из-за закрытия значительной части европейского воздушного пространства оценивается в миллиарды евро.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мировые информационные издания.

Агентство отмечает, что точная цифра общего финансового ущерба не указывается, но, как передает американский телеканал CNN, убытки только одной финской авиакомпании Finair составляет 2,7 млн. долл. в день.

Экономические последствия отмены тысяч авиарейсов превосходят по масштабу последствия закрытия воздушного пространства ряда стран после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителей Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Крупнейший кризис в истории европейских авиаперевозок затронул 20 млн. пассажиров. Над северной и центральной частью Европы нет ни одного пассажирского лайнера, отмечает Euronews.

Вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого началось 14 апреля, находится в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Вулкан выбросил в атмосферу огромное облако пепла, что привело к закрытию воздушного пространства над Австрией, Бельгией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Данией, Эстонией, Финляндией, Нидерландами, Венгрией, Ирландией, Польшей, Румынией, Словакией, Словенией, Швецией, Швейцарией, Великобританией, а также севером Франции, Италии и Норвегии и большей частью Германии.