В Одессе осуществил аварийную посадку самолет
13:23, 19 апреля 2010Транспорт/Связь
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Выполнявший чартерный рейс
Вчера в 18.15 в международном аэропорту „Одесса” в результате неустойчивой работы двигателя осуществил аварийную посадку экипаж самолета „Falcon-20” (принадлежит авиакомпании „Аэростар”), который выполнял чартерный рейс „Борисполь-Анталия”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
На борту самолета находился 1 пассажир и трое членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.
Причина в перебоях работы двигателя устанавливается.
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