В России более 480 авиарейсов задержаны или отменены

Российские аэропорты из-за последствий извержения вулкана в Исландии были вынуждены отменить, по данным на 09.00 мск понедельника, 411 авиарейсов и задержать 77.

Как сообщили УНИАН в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация), этими рейсами должны были улететь из РФ 34 тис. 252 пассажира.

По данным ведомства, в московском аэропорту «Шереметьево» отменены 277 рейсов и 59 рейсов задержаны, этими рейсами должны были улететь 28,526 тыс. человек.

В московском аэропорту «Домодедово» 16 рейсов задержаны и 27 отменены. В петербургском «Пулково» 91 рейс отменен, не смогли вылететь 5,4 тыс. человек.

Кроме этого, в московском «Внуково» два рейса задержаны и девять отменены, в Калининграде три рейса отменены, в Ростове-на-Дону шесть рейсов отменены, в Екатеринбурге два рейса отменены и один задержан, в Самаре два рейса отменены, в Тюмени один рейс отменен, в Новосибирске два рейса отменены.

Как отмечают в ведомстве, скопления пассажиров аэропортах нет.

Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Как сообщалось, извержение в Исландии в ночь на 14 апреля вулкана привело к образованию большого облака пепла, которое с 15 апреля парализует работу большинства аэропортов Северной Европы.